Seda Bakan: Dünyanın en zor işi ev kadını olmak

Bakan sözlerine "Ev işi, dünyanın en zor işi bence. Bir de bunu yapıp bazı insanların kocaları ya da erkekler sana saygı duymuyor. 'Ne iş yaptın ki? Bütün gün evde oturuyorsun' diyorlar. Kadına saygı duyan, kadını kollayan, kadının yanında olan zihniyete ihtiyacımız var" diyerek devam etti.