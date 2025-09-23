Seda Bakan ile küçük kızı Ela'dan yeni kare

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz boyunca birçok proje için sete çıktı. Şimdilerde Kadife Kelepçe dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.

Eşi Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Seda Bakan, ailesiyle keyifli anlarını sık sık paylaşıyor.

