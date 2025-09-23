Seda Bakan ile küçük kızı Ela'dan yeni kare
Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Seda Bakan, küçük kızı Ela ile yeni fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz boyunca birçok proje için sete çıktı. Şimdilerde Kadife Kelepçe dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor.
Eşi Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Seda Bakan, ailesiyle keyifli anlarını sık sık paylaşıyor.
Ünlü oyuncu son olarak da küçük kızı Ela ile ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Anne kızın fotoğrafı büyük ilgi gördü.
ELA 3 YAŞINDA
Öte yandan Seda Bakan'ın küçük kızı Ela, geçtiğimiz haftalarda 3 yaşına basmıştı. Ünlü oyuncu, kızının yeni yaşını Ali Erel ile birlikte doğum günü şarkısı söyleyerek kutlamıştı.
Kızlarını çalışırken de yanından ayırmayan Bakan, paylaşımına "Ela 3 yaşında" notunu düşmüştü.
