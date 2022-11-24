Seda Bakan'dan 'Bittim gözün aydın' paylaşımı

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Şimdilerde vaktinin çouğunu çocukları Leyla ve Ela ile geçiren ünlü isim, büyük kızıyla pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Bakan'ın paylaşımına yazdığı nota yorum yağdı.

Seda Bakan'dan 'Bittim gözün aydın' paylaşımı

İlişkili

Seda Bakan: Annelik en zor iş

Seda Bakan: Annelik en zor iş

Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Seda Bakan kızı Ela'nın 40 mevlidini sosyal medyada paylaştı

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, 2019'da büyük kızı Leyla'yı, birkaç ay önce de küçük kızı Ela'yı kucağına almıştı.

Zaman zaman kızlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, ev halini gözler önüne serdi.

KIZIYLA POZUNA YORUM YAĞDI

Uykusuz kalmasına rağmen Leyla ile oyun oynayan Bakan, o anları paylaştı. 37 yaşındaki oyuncu, fotoğrafında "'Bittim gözün aydın' şarkısını kendime armağan ediyorum" dedi.

Seda Bakan'dan 'Bittim gözün aydın' paylaşımı - 1

Bakan'ın paylaşımına "Diren Seda", "Bütün anneler mi aynı olur?", "Annelik bir fotoğraf olsa bu kadar tatlı bir tablo olurdu", "Tez zamanda uyku görmen dileğiyle" gibi yorumlar yağdı.

KARDASHIAN AİLESİ’NE BENZETTİ

Seda Bakan doğum sonrası yayınladığı hastane pozlarında ailesini dünyaca ünlü Kardashian Ailesi’ne benzetmişti.

Ünlü isim, paylaşımına “Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!” mesajını yazmıştı. 

Seda Bakan'dan 'Bittim gözün aydın' paylaşımı - 2

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...