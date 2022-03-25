Seda Bakan'dan ikinci bebek müjdesi

Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı.



Müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla açıklayan Bakan, gönderisini, "Yeni kız bebek yükleniyor. 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" notuyla paylaştı.

Bakan’ın paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Bengü, Songül Öden ve Berfu Yenenler gibi yakın dostlarından da yorumlar aldı.

İkinci kez annelik heyecanı yaşayan 36 yaşındaki oyuncu, 2014 yılında müzisyen Ali Erel (38) ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

İŞTE BAKAN'IN PAYLAŞIMI

