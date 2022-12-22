Seda Bakan'dan kızı Leyla ile yeni paylaşım

Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştirdi. 2019'da büyük kızı Leyla'yı, birkaç ay önce de küçük kızı Ela'yı kucağına alan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.



Zaman zaman kızlarıyla pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Bakan, son olarak büyük kızı Leyla ile poz verdi.



KIZIYLA GEZMEDE



Dev bir kurşun asker heykelinin yanında kızıyla objektif karşısına geçen Seda Bakan, fotoğrafına "Yeni gün kutlu olsun" notunu düştü. Anne-kızın pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

"BİTTİM GÖZÜN AYDIN"



Öte yanda Bakan, geçtiğimiz haftalarda ev halini gözler önüne sermişti. Uykusuz kalmasına rağmen Leyla ile oyun oynayan Bakan, o anları paylaşmıştı. 37 yaşındaki oyuncu, fotoğrafında "'Bittim gözün aydın' şarkısını kendime armağan ediyorum" demişti.



Bakan'ın paylaşımına "Diren Seda", "Bütün anneler mi aynı olur?", "Annelik bir fotoğraf olsa bu kadar tatlı bir tablo olurdu", "Tez zamanda uyku görmen dileğiyle" gibi yorumlar yağmıştı.