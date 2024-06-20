Seda Bakan'dan Mehmet Günsür ile Fırat Çelik paylaşımı

Kızı Ela'yı kucağına aldıktan sonra ekranlara ara veren oyuncu Seda Bakan, şimdilerde "Gelin Takımı" filmiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

"BU DA KIZLAR İÇİN DEV HİZMET"

Şimdilerde "Gelin Takımı" adlı sinema filminin çekimleri için Bodrum'da olan Seda Bakan, rol arkadaşları Mehmet Günsür ve Fırat Çelik ile objektif karşısına geçti.

Bakan, meslektaşlarıyla pozlarına "Bu da tüm kızlar için dev hizmet" notunu düştü.