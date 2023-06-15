Seda Bakan'dan mutlu aile pozu

"EV İŞİ DÜNYANIN EN ZOR İŞİ"

Öte yandan iki çocuk annesi ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında ev işlerinin zorluğuyla ilgili paylaşım yapmıştı.

Seda Bakan, paylaşımında "Bence dünyanın en zor işi, ev kadını olmak. Bir elinde 50 tane iş çeviriyorsun. Yemek yapıyorsun, evi topluyorsun, çocuk bakıyorsun, alışveriş, bütün evin işini ve herkesin organizasyonunu yapıyorsun" demişti.

Ünlü isim sözlerine "Ev işi, dünyanın en zor işi bence. Bir de bunu yapıp bazı insanların kocaları ya da erkekler sana saygı duymuyor. 'Ne iş yaptın ki? Bütün gün evde oturuyorsun' diyorlar. Kadına saygı duyan, kadını kollayan, kadının yanında olan zihniyete ihtiyacımız var" diyerek devam etmişti.