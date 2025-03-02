Seda Bakan'dan romantik kutlama: Her şey senin sayende oldu

"Öldür Beni Sevgilim", "Arif V 216", "Zeytin Ağacı" ve "Esas Oğlan" gibi yapımlarla tanınan Seda Bakan, oyunculuk performansı kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Ali Erel ile 2014 yılından bu yana mutlu bir beraberliği olan Seda Bakan'ın iki kız çocuğu bulunuyor. Oyuncu, kızları Leyla ve Ela'nın babası Ali Erel'in 41'inci yaşını sosyal medya hesabında kutladı.

Aile fotoğrafların paylaşan Bakan paylaşımını şu notu düştü:



"Hayatımda başıma gelen en güzel şey sensin. Her şey senin sayende oldu... Seni çok seviyorum ve çok seviliyorsun. İyi ki doğdun Ali’m."