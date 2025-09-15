Seda Bakan'dan spor pozu: Sezon açıldı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz tatilini çalışarak geçirdi. Gelin Takımı 2 filmi ve Zeytin Ağacı'nın yeni sezonu için kamera karşısına geçen Seda Bakan, yeni sezonda televizyon ekranlarına dönüyor.

Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve Leyla ile Ela adında iki kızı olan 39 yaşındaki ünlü ismin spor paylaşımı büyük ilgi gördü.