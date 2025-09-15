Seda Bakan'dan spor pozu: Sezon açıldı
Yeni sezonda televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Seda Bakan, spor salonunda çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz tatilini çalışarak geçirdi. Gelin Takımı 2 filmi ve Zeytin Ağacı'nın yeni sezonu için kamera karşısına geçen Seda Bakan, yeni sezonda televizyon ekranlarına dönüyor.
Kadife Kelepçe adlı dizide rol almaya hazırlanan Seda Bakan, hazırlıklara başladı.
Spor yapmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı. Spor salonunda çektiği fotoğrafı yayınlayan Bakan, "Sezon açıldı" ifadelerini kullandı.
Ali Erel ile mutlu bir evliliği ve Leyla ile Ela adında iki kızı olan 39 yaşındaki ünlü ismin spor paylaşımı büyük ilgi gördü.
