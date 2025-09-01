Seda Bakan'ın küçük kızı 3 yaşında: Mutlu yıllar Ela

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yaz tatilini çalışarak geçirdi. Gelin Takımı 2 filmi ve Zeytin Ağacı'nın yeni sezonu için kamera karşısına geçen Seda Bakan, dün İstanbul'a döndü. 2014 yılından bu yana Ali Erel ile mutlu bir evliliği olan Seda Bakan'ın küçük kızı 3 yaşına bastı. Ünlü oyuncunun, kızının yeni yaşını Ali Erel ile birlikte doğum günü şarkısu söyleyerek kutladı.

"ÇOCUĞUMU 6 YAŞINA ERKENDEN SOKUYORUM"

Öte yandan Seda Bakan, birkaç ay önce büyük kızı Leyla için ilk kez organizasyonlu bir doğum günü partisi düzenlediğini duyurmuştu.



Ünlü oyuncu, paylaşımına "Kızıma ilk defa organizasyonlu doğum günü partisi yapıyorum. Baskılara dayanamadım. Ama skandal şu ki! Leyla bugün doğmadı. Ağustos ayında çekimde olacağım için çocuğumu 6 yaşına erkenden sokuyorum. Her şeyimiz bir olay" notunu düşmüştü.