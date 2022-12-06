Seda Erdim'den küçük kızı Ela ile yeni paylaşım

Seda Erdim ile Ümit Erdim, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 2018'de ise kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, birkaç ay önce ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Bir süre bebeğinin yüzünü göstermeyen Seda Erdim, kısa bir süre önce kural bozdu. Sık sık kızlarıyla paylaşım yapan ünlü isim, son olarak bebeği Ela ile objektif karşısına geçti.

"SEVİYORUM MERKEZ"



Kızı kucağındayken aynada selfie çeken Erdim, paylaşımına "Seviyorum merkez" notunu düştü. Eşi ve kızına kayıtsız kalamayan Ümit Erdim ise anne-kızın pozuna "Özledim be" yorumunu yaptı.



İki çocuk annesi Seda Erdim de oyuncu eşine "Biz daha çok" cevabını verdi.

"DİYET YAPMIYORUM"



Öte yandan Seda Erdim geçtiğimiz aylarda "Yeni doğum yapmış anne nasıl bu kadar zayıf olabilir?" diyen bir takipçisinin yorumuna yanıt vermişti.



Ünlü isim "Zayıf değilim canlarım. Yan taraftan göbüş çok daha farklı duruyor. Şu an hamilelik öncesi kiloma tam 7 kilogram var. 12 kilo almıştım. Sadece vücudum eşit alıyor kiloyu, ondan anlaşılmıyor. Kilo vermek gibi bir derdim de yok" demişti.



Erdim, sözlerine; "Yeni doğum yapanlar için yazıyorum. Çünkü anlıyorum, hemen kendisini kıyaslıyor insan ve morali bozuluyor. Şu an emziriyorum, herhangi bir diyet uygulamıyorum. Ses'i de 18 ay emzirmiştim. O süreçte de hiç diyet yapmamıştım. Takılmayın kilo işlerine, veriliyor kilolar" diye devam etmişti.