Seda Sayan, İdaş'ın yeni reklam filminde rol aldı

Yarım asırdır iyi uyku için yenilikçi ürünler sunan İdaş, yaza girerken Seda Sayan ile bir reklam kampanyası hazırladı. Seda Sayan’ın sabahları neşeyle söylediği “Günaydın”dan esinlenen reklam filmi, yeni bir güne başlamayı coşkuya dönüştürüyor. Devamı gelecek olan kampanyanın ilk filmi, kıpır kıpır yaz enerjisi veriyor.



İdaş’ın reklam kampanyasının ilk filminde Seda Sayan gösterişli kostümler ve dansçılarla yer alıyor. Hareketli müziğin eşlik ettiği film güne neşeli başlamaya davet ediyor ve içten bir “Günaydın” diyor.



Kampanya önümüzdeki dönemde farklı sürprizlerle devam edecek.



Seda Sayan reklam filmiyle ilgili “Her zaman çok içten gelerek Günaydın diyordum. İdaş’ın iyi bir uykunun ardından güne iyi başlama fikrine de çok uydu bu. Hareketli, neşeli bir film çektik, ben çok sevdim. Umarım herkes beğenir ve güne iyi başlar” dedi. “İdaş’la Günaydın” reklam filmi TV kanallarında ve dijital platformlarda izlenebilir.