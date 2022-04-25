Seda Sayan ile Çağlar Ökten evlendi

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun kıydığı nikahla hayatlarını birleştirdi.



Çiftin Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü, Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti. Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.



Seda Sayan‘ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Nikaha çiftin yakın arkadaşları katıldı.

Balayına Paris’e gidecek olan çift, sonrasında Çağlar Ökten‘in Mersin‘de yaşayan ailesiyle buluşacak.



Seda Sayan önceki haftalarda yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programında Çağlar Ökten’in evlilik teklifini kabul etmişti.

Daha önce altı kez evlenen ve yedinci evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile yapan 59 yaşındaki Seda Sayan'ın, Sinan Engin'le evliliğinden 31 yaşında Oğulcan adında oğlu bulunuyor.