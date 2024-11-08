Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımda
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabından annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın annesi yoğum bakıma alındı. 61 yaşındaki sanatçı, annesinin fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:
"Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin."
Seda Sayan daha önce annesinin tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı.
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