Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımda

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medya hesabından annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımda

Ünlü şarkıcı 'ın annesi yoğum bakıma alındı. 61 yaşındaki sanatçı, annesinin fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:

"Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin." 

Seda Sayan daha önce annesinin tedavi görmesi için gittiği Berlin'den paylaşım yapmıştı. 

Seda Sayan'ın annesi yoğun bakımda - 1
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