Şef Ahmet Dede kimdir? Michelin Yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede'nin biyografi

Liseden sonra amcasının restoranında çalışmaya başlayan Ahmet Dede, 3 erkek çocuğun en küçüğüdür. Ankara’da doğup büyüyen Ahmet Dede, 2009 Mart ayında İrlanda Dublin'e taşındı.



Dublin'e gittikten sonra 6 haftalık hızlandırılmış aşçılık kursuna giden ve şef olarak İrlanda'da Chapter 1 isimli restoranda 2 yıl çalışan Dede, daha sonra gittiği Amsterdam'da 2 yıldızlı bir restoranda 1,5 yıl çalıştı.



Ardından Dublin'e geri dönerek Green House'da çalışmaya başlayan Dede, Norveç'te kaldığı 3 ayda sadece Norveç'te yetişen malzemelerle işleyen bir restoranda faaliyet gösterdi.



Tekrar Dublin'e dönen Dede, 2017'de baş aşçı olarak 400 kişilik küçük bir kasaba olan Baltimore'daki bir restoranda çalıştı. 2018 yılında ilk Michelin yıldızını alan başarılı Türk şef, İrlanda’daki Restoranı'nda yaptığı yemeklerle ikinci Michelin yıldızını aldı.