Sefo ameliyat oldu: Ünlü ismin son durumu

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, son paylaşımlarıyla gündem oldu. Hastaneden fotoğraflar paylaşan Sefo'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.
"ALBÜM İPTAL"
İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.
"SÜNNET OLDUM" ESPRİSİ
Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim" yazarak espri yapan Sefo'nun safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER"
"Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşıp iyi olduğunu gözler önüne serdi.
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