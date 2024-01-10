Sefo ameliyat oldu: Ünlü ismin son durumu

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, son paylaşımlarıyla gündem oldu. Hastaneden fotoğraflar paylaşan Sefo'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.

"ALBÜM İPTAL"

İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.