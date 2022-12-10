Sefo'dan Killa Hakan'a ziyaret

Geçtiğimiz mart ayında corona virüse yakalanan ardından da yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan (49), yaşadığı zorlu günlerin ardından sessizliğini bozmuştu.

"DÜNYAYI BİR ANLIK TERK ETTİM"

Virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çöken ünlü rapçi, "Dünyayı bir anlık terk ettim ve Allah'a şükür geri döndüm" dedi.

Killa Hakan, "Selamlar arkadaşlar. Baya oldu bir şey paylaşmadım. Çok kötü günler geçirdim. Tüm dualarınız ve destekleriniz için teşekkür ederim. Yavaş yavaş, sakin sakin iyileşme yolunda gidiyorum bakalım nasıl olacak? Gelişmeleri paylaşacağım seviyorum sizleri. En önemlisi sağlık gerisi yalan mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DA BULUŞTULAR

Zor günleri atlatan Killa Hakan'ı meslektaşı Sefo ziyaret etti. Almanya'ya giden Sefo, Killa Hakan'la pozunu takipçileriyle paylaştı.

SEFO'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ



Öte yandan Sefo, geçtiğimiz günlerde, minik bir hayranının ilkokul temsilciliği adaylığı için sunduğu vaadi yerine getirmişti.



Bir velinin çağrısına kayıtsız kalmayan Sefo, Bursa'daki özel okula gitmişti. Öğrenciler karşılarında Sefo’yu görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı.