Sefo'dan Reynmen itirafı: İşte küslüğün sebebi

2021 yılında “Bonita” şarkısında düet yapan Sefo ile Reynmen'in bir süredir araları bozuktu. YouTube’da yayınlanan Ebo Show programına katılan Sefo, aralarının neden bozulduğunu ilk kez anlattı.

"HİÇBİR ŞEY İMZALAMADIK"

Reynmen'den parasını alamadığını söyleyen Sefo, “Dost gibi hissediyordum. Ondan da öyle bir his alıyordum. Aramızda o yüzden hiç para mevzusu konuşulmadı. Şarkı benim. Sözlerini ben yapmışım, aranjeyi ben yapmışım, klibini ben çekmişim, tüm parasını ben vermişim. Sadece şarkıyı onun şirketinden çıkardık. Hiçbir şey imzalamadık" dedi.

"7-8 AYDIR PARA ALAMIYORUM"

"Bilmem mi?", "Isabelle", gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, sözlerine "Şarkı çıktı, 3-5 ay sonra birkaç ödeme aldım. Ondan sonra yine konserlere gittik. Araya bir soğukluk girdi. Sonra ‘Yeni şarkımız yok mu?’ diye mesaj atınca kendi kendime ‘Ulan 7-8 aydır para alamıyorum. Buna cevap vermeyeyim’ dedim. Cevap versem kavga edeceğiz. Ondan sonra konuşmadık" diye devam etti.