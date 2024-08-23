Seher Dilovan'ın gözyaşları: Yine ameliyat olacağım

Bir süredir İsviçre’de yaşayan türkücü Seher Dilovan, sosyal medya hesabından üzerinden sağlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Seher Dilovan, “Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve beni hastaneye zor yetiştirdiler Cenevre’de. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin. Daha önce de ameliyat olmuştum. Sezaryen olmuştum, safra kesesi… Yine bir ameliyat olmam gerekecek. İnşallah iyi geçer" dedi.