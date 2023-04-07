Şehsuvar Aktaş kimdir? Oyuncu Şehsuvar Aktaş'ın biyografisi

Türk film, dizi oyuncusu, tiyatrocu, çevirmen Şehsuvar Aktaş, 1964 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora yaptı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda iki yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2000 yılından bu yana çalışmalarını kurucularından olduğu tiyatrotem çatısı altında sürdürmektedir.

1988 yılında kendisi gibi oyuncu Ayşe Selen ile evlendi. 2000 yılında eşiyle birlikte Tiyatrotem'i kurdu. Kurdukları tiyatro topluluğunun "Lahana Sarma" adlı ilk oyunu 18 Ekim 2001 tarihinde 7. Uluslararası Eskişehir Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirdi.