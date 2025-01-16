Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozu

Son olarak Ömer'de rol alan Selahattin Paşalı, şimdilerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanından uyarlanan dizide Eylül Lize Kandemirli ile başrolleri paylaşıyor. Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, çekimleri devam eden dizide Kemal karakterini canlandıran Selahattin Paşalı , özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

"LARA'YA VE PERA'YA"



Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, kendisine eşilk eden minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.



Ünlü oyuncu, ailesiyle verdiği pozlara "Lara’ya ve Pera’ya…" notunu düştü.