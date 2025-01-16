Selahattin Paşalı'dan kızı Pera ile set pozu
Orhan Pamuk’un aynı adlı eserinden uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, kızı Pera ile set pozunu takipçileriyle paylaştı.
Son olarak Ömer'de rol alan Selahattin Paşalı, şimdilerde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı romanından uyarlanan dizide Eylül Lize Kandemirli ile başrolleri paylaşıyor.
Zeynep Günay’ın yönetmen koltuğuna oturduğu, çekimleri devam eden dizide Kemal karakterini canlandıran Selahattin Paşalı, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
2022 yılında Lara Tümer ile dünyaevine giren aynı yılın temmuz ayında Pera ismini verdikleri kızlarını kucağına alan Paşalı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
"LARA'YA VE PERA'YA"
Set ekibiyle beraber Masumiyet Müzesi'ne giden Selahattin Paşalı, kendisine eşilk eden minik kızı ve eşi Lara Paşalı ile objektif karşısına geçti.
Ünlü oyuncu, ailesiyle verdiği pozlara "Lara’ya ve Pera’ya…" notunu düştü.
MASUMİYET MÜZESİ'NİN KONUSU
Masumiyet Müzesi'nin 1975 yılında başlayan hikayesi, tekstil zengini Basmacı ailesinin 30 yaşındaki oğulları Kemal ile uzak akrabaları Keskin ailesinin 18 yaşındaki kızı Füsun arasındaki aşkı anlatıyor.
Dijital yayın platformlarından birinde yayınlanacak Masumiyet Müzesi dizisi, 2026 yılında izleyici karşısına çıkacak.
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