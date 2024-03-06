Selahattin Paşalı'dan rol arkadaşı Merve Dizdar'a tebrik

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinde "Nisa" karakterine hayat veren Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki performansıyla adından söz ettirdi.



76. Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Merve Dizdar, son olarak 56. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.



Dizdar, ödülünü; önceki gece düzenlenen törende Ömer dizisinde kardeşine hayat veren Selahattin Paşalı'dan aldı.



"YUTMAK OYUNUNDAN BUGÜNE" Selahattin Paşalı, rol arkadaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da kutladı.



Ödül töreni sonrası Merve Dizdar ile çekilen fotoğrafını paylaşan Paşalı, Dizdar'ın yıllar önceki bir tiyatro oyununa atıfta bulunarak "Yutmak' oyunundan bugüne" ifadelerini kullandı. SİYAD Ödülleri sahiplerini buldu Haberi Görüntüle ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ömer dizisinin 4 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 46. bölümüne; Ömer'in Gamze'ye dair umudunun yıkılması damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar... ÖMER 47. BÖLÜM FRAGMANI