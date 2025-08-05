Selçuk Alagöz kimdir, kaç yaşında? (Selçuk Alagöz'ün son durumu)

Türk pop-rock şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve aranjör Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde dünyaya geldi. Alman Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesinde ekonomi bölümünde okudu ve sonrasında turizm işletme master'ını bitirdi. 1964 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışması ile ismini duyurdu. Kendi adını taşıyan orkestrası ve orkestranın solisti olan kız kardeşi Rana Alagöz ile birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Alagöz kardeşler 1967 yılında yapılan Altın Mikrofon'a aralarında Cahit Berkay ve Engin Yörükoğlu'nun da bulunduğu bir orkestra ile katılmışlardır.



1970 yılında kardeşleri Rana ve Ali Alagöz ile beraber Atina'da düzenlenen 3. Appollonia Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'yi temsil etmiştir.



23 adet 45'lik, 7 albüm (2 adet yurt dışında yayınlamıştır) ve 6 toplama albüme eser vermiştir. Kardeşi Rana Alagöz ile beraber 4 adet Altın Plak sahibidir.



Belleklerde kalan çalışmaları arasında Kemerin Naftaları, Kaleden İndir Beni, Bahçelere Geldi Bahar, Edremit Van'a Bakar, Malabadi Köprüsü ve "Deliyim Seviyorum" sayılabilir.



1979 yılından itibaren kardeşleri Rana Alagöz, Ali Alagöz ve sonradan gruba dâhil olan Nilüfer Alagöz ile beraber turistik show'lar düzenlemekte olup 80 dilde şarkı söyleyerek tarihe geçmiş bir Türk müzisyendir.



Müzik kariyeri yanı sıra vakıf ve dernek çalışmalarında faaliyetler göstermiştir. Türk Kalp Vakfı İcra Kurulunda görev almıştır. POPSAV başkanlığı yanı sıra Müzik Yorumcuları Derneği (MÜYORBİR) kurucu başkanlığını yıllarca başarı ile yürütmüştür. Ayrıca, Sigarayla Savaşanlar Derneğini kurmuş ve aktif pasif sigaranın tüm zararlarını tüm topluma anlatarak bu konuda bir öncü olmuştur.



Müzik hayatı boyunca almış olduğu sayısız ödüle eklediği 2010 Altın Kelebek Özel Ödülü ile, müzik kariyerini taçlandırdı.



4 Ağustos 2010 tarihinde, henüz küçük bir çocukken karar verdiği "İki Kez Yaşadım" (Dharma Yayıncılık) adlı kitabını, yıllardır kendisini ve kardeşlerini severek dinleyenlere kazandırmıştır.