Selda Alkor'dan Dört Yapraklı Yonca'ya: Bana hep itici geldi

Selda Alkor, Gökay Kalaycıoğlu’nun “360 Derece” programına konuk oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından olan Alkor; Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit'ten oluşan Dört Yapraklı Yonca'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.



Girik'in arkasında Memduh Ün olmasaydı buralara gelemeyeceğini söyleyen Alkor, Dört Yapraklı Yonca'yı sert bir dille eleştirdi.

"BENİM YANIMDA OLABİLECEK KUVVETTE BİRİ YOKTU"



Oyunculuk hikayesinden bahseden Selda Alkor, "Ses Dergisi'nde fotoğrafım çıkınca eteklerim tutuştu. Poz vermeyi bilmez, objektiflere bakamazdım. Ses Mecmuası'na giderek fotoğrafımı almak istedim. Çetin Emeç ile görüştük. Ben bu camiada ne gazeteci ne yapımcı ne de film aktristi tanırım. Emeç benim sektörde olmamı istemediğimde de çıkabileceğimi söyledi. Benim yanımda olabilecek, beni taşıyabilecek kuvvette biri yoktu. Nitekim de çok doğru söylemişim" dedi.

