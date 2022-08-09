Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Aleyna Tilki yanıtı: Kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım

Sahnesine Aleyna Tilki’yi çıkardığı için kendisi eleştiren Gökhan Türkmen'e Selda Bağcan'dan yanıt geldi. Bağcan, "Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?" dedi.

Selda Bağcan'dan Gökhan Türkmen'e Aleyna Tilki yanıtı: Kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım

Haberler 09.08.2022 - 08:35

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Selda Bağcan'dan sahne kıyafeti eleştirisi: Bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum

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Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser veren efsane şarkıcı Selda Bağcan sahneye sürpriz bir ismi konuk etti. Genç şarkıcı ’yi sahneye çağıran ve beraber düet yapan Bağcan’a şarkıcı Gökhan Türkmen’den tepki geldi.

Türkmen, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Ülkede o kadar değerli genç, müziğini ve kendini tanıtabilmek için uğraşan ve bunu da çok etik ve gerektiği yerden yapan müzisyen varken; bir çınarın, bir o kadar önem kazanmış bir yerde böyle bir şarkıcıyı çıkarıyor olmasının bir nedeni vardır elbet. Biz anlayamayız! Güzel reklam; hayırlı işler, bol güneşler herkese"

"SANA NE?"

Gelişmelerin ardından Bağcan ise Magazinsortie'ye yaptığı açıklamada Türkmen'e tepki gösterdi. Bağcan şöyle konuştu:

"Terbiyesizlik yapmış... Bir defa ben hiçbir şekilde Aleyna'yı anons etmedim. Onu kendi orkestramızdan bile gizledik. Birden bire geldi sürpriz için. O da 'Reklam yapıyor' diyor, sana ne? Kıskandı belki de... Gereksiz polemikler bunlar... Sanatçı sanatıyla gündem olmalı. Ayrıca sahneme kimi çıkarmak istersem onu çıkarırım, sana ne?"

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