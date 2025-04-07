Selen Esen ile Emin Oğuz Çelebi'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, geçtiğimiz ay anne baba olacaklarını açıklamıştı. Heyecanları büyüyen ünlü çiftin bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor.
Günlük yaşamlarından kesitleri takipçileriyle paylaşan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den geçtiğimiz ay müjdeli haber geldi.
İLK KEZ ANNE BABA OLACAKLAR
Oyuncu çift, paylaştıkları video ile ilk kez anne baba olacaklarını ve bebek haberini alan yakınlarının tepkilerini gözler önüne sermişti.
BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDULAR
Heyecanları günden güne büyüyen Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Ünlü çift, cinsiyet tahmini yöntemlerini denedikleri ve ardından doktora gittikleri videoyu paylaştı.
İlk kez anne baba olmaya hazırlanan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, mutluluklarını "Kızımız oluyor" notuyla paylaştı.
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