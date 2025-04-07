Selen Esen ile Emin Oğuz Çelebi'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Günlük yaşamlarından kesitleri takipçileriyle paylaşan Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi'den geçtiğimiz ay müjdeli haber geldi.

İLK KEZ ANNE BABA OLACAKLAR Oyuncu çift, paylaştıkları video ile ilk kez anne baba olacaklarını ve bebek haberini alan yakınlarının tepkilerini gözler önüne sermişti.