Selen Soyder'in acı günü: Annem beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı

2007 yılında katıldığı güzellik yarışması ile tanınan ve ardından kariyerine oyunculukla devam eden Selen Soyder, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.
Bir süredir herhangi bir televizyon projesinde yer almayan Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı hayatını kaybetti.
"TÜM SEVDİKLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Ünlü isim, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:
"Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun... Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir."
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