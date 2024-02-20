Selen Soyder'in acı günü: Annem beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı

"TÜM SEVDİKLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ünlü isim, 8 yıldır hastalıkla mücadele eden annesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:



"Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun... Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir."