Selena Gomez'den hayranlarına teşekkür

Uzun bir aradan sonra "Single Soon" adında yeni bir şarkı çıkaran Selena Gomez, şarkısına gösterilen hayran ilgisine kayıtsız kalmadı.

Selena Gomez'den hayranlarına teşekkür

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni bir şarkıyla piyasasına dönmesi hayranları arasında heyecan yarattı.

Gomez, bu hafta yeni şarkısı "Single Soon"u yayınladı ve şarkısı hayranlarından büyük ilgi gördü. 31 yaşındaki şarkıcı, kendisine beğeni yağdıran hayranlarına özel bir teşekkür mesajı gönderdi.

“Single Soon'a olan sevginiz için teşekkürler arkadaşlar" diye yazan Gomez, "Bu, kendi teniyle barışık olmak ve kendi arkadaşlığını sevmekle ilgili eğlenceli bir marş. Aynı zamanda dans etmesi de çok eğlenceli!" ifadesini kullandı.

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