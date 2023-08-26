Selena Gomez'den hayranlarına teşekkür

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesi hayranları arasında heyecan yarattı.

Gomez, bu hafta yeni şarkısı "Single Soon"u yayınladı ve şarkısı hayranlarından büyük ilgi gördü. 31 yaşındaki şarkıcı, kendisine beğeni yağdıran hayranlarına özel bir teşekkür mesajı gönderdi.

“Single Soon'a olan sevginiz için teşekkürler arkadaşlar" diye yazan Gomez, "Bu, kendi teniyle barışık olmak ve kendi arkadaşlığını sevmekle ilgili eğlenceli bir marş. Aynı zamanda dans etmesi de çok eğlenceli!" ifadesini kullandı.

