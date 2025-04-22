Selim Erdoğan cezaevi dönemini anlattı: Eşini dostunu tanıyorsun

Selim Erdoğan “Eşini dostunu tanımak isteyen 6 ay cezaevine girsin. Şahane bir elek. Olgun (Şimşek) Abi her zaman yanımdaydı. Halil Sezai de öyle" dedi.

Şimdilerde İnci Taneleri dizisinde boy gösteren Selim Erdoğan, Sibel Arna’nın YouTube kanalına konuk oldu. 2017-2021 yılları arasında uyuşturucu yüzünden cezaevinde olan ünlü isim, o günleri anlattı.

Ünlü oyuncu, sözlerine "En başta ‘Her gün beraber yediğimiz, içtiğimiz adamlar nerede?’ diye bir sinirleniyorsunuz. Sonra bakıyorsunuz ki onlar zaten yoklarmış. Bir ferahlama" diye devam etti.

"KEŞKE HİÇ İÇMESEYDİM"

Öte yandan Selim Erdoğan, cezavinden çıktıktan sonra pişmanlığını şu sözlerle dile getirmişti:

"Gençler uyuşturucudan uzak durmalı. Gerçekten insanların hayatlarına çok zarar veriyor. Ben bu konuda örneğim işte. Yıllarca kullandım, keşke hiç içmeseydim. Bir daha asla ağzıma bile sürmem."

"Sağ olsun Necati Akpınar çok destek çıktı" diyen oyuncu, "Arkamda durdu. Döndüğünde de tek başına güçlü olamıyorsun. Elbette endişeyle çıkıyorsunuz. Acaba ne olacak, ne düşünecekler?" şeklinde konuşmuştu.