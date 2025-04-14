Selin Şekerci: Korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum

Melekler Korusun, Kaçak Gelinler gibi projelerle tanınan ve bir süredir herhangi bir projede yer almayan Selin Şekerci, 15 gündür influenza ile mücadele ettiğini ve strese bağlı olarak rozalarının çıktığını açıkladı.

"DURUM GÜNCELLEMESİ YAPAYIM İSTEDİM"

Ünlü oyuncu, paylaşımına "Selamlar, 15 gündür korkunç bir hastalık sürecinden geçiyorum. Stres benim bağışıklığımı öldürür, çocukluğumdan beri lanetim. Allah kimsenin başına vermesin. Günlerce geçmeyen ateş, ağrı, mide bulantıları Covid'e el öptüren berbat bir salgın. Bağırsaklar pert, iyileşiyor muyum derken başka bir şeyle uyanmalı, sürprizli, doludizgin bir virüs. Toplamaya çalışıyorum biraz daha iyiyim gibi yüzümdeki rozalarım da stresten coştuğundan azcık filtre yaptığım fotoğrafımla durum güncellemesi yapayım istedim, özetle sağlık çok önemli!" notunu düştü.