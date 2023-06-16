Selin Yağcıoğlu yeni bir aşka yelken açtı

Sosyal medya fenomeni Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.
Ardından oyuncu Berk Atan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu, gönlünü iş insanı Allan Hakko'ya kaptırdı.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Dün akşam düzenlenen bir ödül törenine birlikte katılan Hakko ve Yağcıoğlu bir arada ilk kez poz verdi.
Ünlü sosyal medya fenomeni, Hakko ile pozunu "Bugünün kurtarıcı" diye paylaştı.
BİR OĞLU VAR
Öte yandan Azer Polat ile evliliğini 2015 yılında noktalayan ve bu birliktelikten Benjamin adından bir oğlu olan Allan Hakko, geçtiğimiz eylül ayında da Merve Oflaz ile ilişkisini noktalamıştı.
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