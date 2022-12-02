Sema Baysal (Şansal) kimdir? Babası Nahit Şansal'ın şüpheli ölümü ve üvey kardeşiyle ilgili iddialar kan son durdu

Babası Nahit Şansal'ın üvey kızı İpek tarafından zehirlendiğini ve kendisi için de kiralık katil tutulduğunu iddia eden Sema Baysal (Şansal), Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.



Sema Hanım ise babasının ölümünden sonra başına gelenler herkesi şok etti. Üvey kardeşi İpek hakkında iddialarda bulunan Sema Baysal: "Babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu." dedi. Babasının katilini arayan Sema Baysal, babası ve üvey annesinin 3 gün arayla ölmesine dikkat çekti.



Kiralık katiller ile konuştuğunu söyleyen Sema Hanım, konunun yargıya taşındığını ve üvey kardeşinin ifadesine başvurulduğunu belirtti.İpek'in ifadesinde şaka yaptım dediğini anlatan kadın, güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.



BAKIMEVİNDEKİ HEMŞİRELER KONUŞTU



Nahit Şansal'ın kaldığı bakımevindeki hemşireler de konuştu. Hemşireler, ölmeden bir hafta önce eşi tarafından eve götürüldüğünü ve giderken çok sağlıklı olduğunu belirttiler.



SEMA BAYSAL KİMDİR?



Müge Anlı'nın programına konuk olan Sema Baysal, programda kendini televizyoncu ve spiker olarak tanıtmıştı.



Sema Baysal İstanbul Üniversitesi Lisans , Sosyoloji ve AntropolojiLisans , Sosyoloji ve Antropoloji bölümünden mezun.

Bir televizyon kanalında program sunuculuğu yapan Baysal, yaklaşık 14 yıldır ekranlarda yer alan bir isim.

