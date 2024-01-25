Sema Şimşek'in oğlu Rüzgar 16 oldu: Hoş geldin kalbimin en ferah yeri

"İYİ Kİ VARSIN İYİ Kİ DOĞDUN"



Oğlunu kucağına aldığı gün çekilen fotoğrafları paylaşan Şimşek, "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri! Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.