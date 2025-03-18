Semih Saygıner şampiyon oldu! Şenay Gürler'den kutlama

58 yaşındaki Gürler, "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" notuyla paylaşım yaptı.

Öte yandan Şenay Gürler, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk olmuştu.

Gürler, genç yaşta anneanne olduğunu "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" sözleriyle açıklamıştı.

