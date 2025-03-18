Semih Saygıner şampiyon oldu! Şenay Gürler'den kutlama
Güney Kore düzenlenen Bilardo Ligi Finali'nde Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. Türk derbisinde kazanan Semih Saygıner oldu. Oyuncu Şenay Gürler, Saygıner'in şampiyon olmasının ardından sevincini dile getirdi.
Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu. PBA Şampiyonası'nın finali Jeju Adası'nda yapıldı. Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup eden Semih Saygıner şampiyonluğunu ilan etti.
Saygıner ile uzun süredir aşk yaşayan Şenay Gürler, sevgilisinin şampiyon olmasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
58 yaşındaki Gürler, "Canım sevgilim bir kez daha şampiyon" notuyla paylaşım yaptı.
Öte yandan Şenay Gürler, sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan'ın üstlendiği, NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk olmuştu.
Gürler, genç yaşta anneanne olduğunu "O zaten bana 'Şenay' diyor. Simya adı. Aramız iyi. Uzakta yaşıyorlar çok sık görüşemiyorum ama özlüyorum. Görüşmeye çalışıyoruz. Bir araya geldiğimizde de uzun uzun birlikte kalmaya dikkat ediyoruz. Şimdi tadını çıkarıyorum, kızımı büyütürken bazı şeyleri atladığımı görüyorum, Simya'ya karşı onları atlamamaya çalışıyorum. Şahane bir duygu, çok şanslıyım" sözleriyle açıklamıştı.
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