Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü
Ajda Pekkan'ın kız kardeşi Semiramis Pekkan, 76 yaşına bastı. Ünlü isme ablası ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti. Semiramis Pekkan, yaşadığı mutluluğu sosyal medya üzerinden paylaştı.
Süperstar Ajda Pekkan'ın oyuncu ve şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, 76'ncı yaşına girdi. Ünlü isme ablası ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti.
"SÜRPRİZ YAPTILAR BANA"
Ablası Ajda Pekkan ve yakın arkadaşlarıyla keyifli anlarını kayda alan Semiramis Pekkan, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:
"Dünyada ailenle, sevdiğin dostlarınla bir arada olmaktan başka daha güzel ne olabilir ki? Benim güzel kardeşim Ajdam ve canım dostum Tamer, sürpriz bir doğum günü partisi yaptılar bana."
"HARİKA BİR AKŞAM GEÇİRDİM"
Semiramis Pekkan ardından; "Ailem, oğlum, sevdiğim dostlarımla harika bir akşam geçirdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Mesajlarınıza ve doğum günü notlarınıza minnettarım" diyerek sevenlerine teşekkür etti.
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