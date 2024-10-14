Semiramis Pekkan'a sürpriz doğum günü

Süperstar Ajda Pekkan'ın oyuncu ve şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, 76'ncı yaşına girdi. Ünlü isme ablası ve arkadaşları sürpriz doğum günü partisi organize etti.

"SÜRPRİZ YAPTILAR BANA"

Ablası Ajda Pekkan ve yakın arkadaşlarıyla keyifli anlarını kayda alan Semiramis Pekkan, mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Dünyada ailenle, sevdiğin dostlarınla bir arada olmaktan başka daha güzel ne olabilir ki? Benim güzel kardeşim Ajdam ve canım dostum Tamer, sürpriz bir doğum günü partisi yaptılar bana."