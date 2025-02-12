Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan'a: İyi ki doğdun kıymetlim

Süperstar Ajda Pekkan, bugün 79 yaşına girdi. Semiramis Pekkan da ablasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan'a: İyi ki doğdun kıymetlim

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Süperstar lakaplı , 12 Şubat'ta 79 yaşına girdi.

Usta sanatçının kardeşi Semiramis Pekkan da ablasının doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan'a: İyi ki doğdun kıymetlim - 1

"ABLASINA 'BENİM KIYMETLİM' DİYE SESLENDİ"

'ın sahnede çekilen fotoğraflarından birini paylaşan Semiramis Pekkan, ablasına "Doğum günün kutlu olsun benim kıymetlim" diye seslendi.

Ajda Pekkan: Kendimle çok iddialaşırım

Ajda Pekkan: Kendimle çok iddialaşırım

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KULİS SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Enerjik ve fit görünümüyle olduğu kadar sahne şovlarıyla da gündem olan 'ın geçtiğimiz aylarda kulis sırrı ortaya çıkmıştı.

Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.

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