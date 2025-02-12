Semiramis Pekkan'dan Ajda Pekkan'a: İyi ki doğdun kıymetlim

Usta sanatçının kardeşi Semiramis Pekkan da ablasının doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Süperstar lakaplı Ajda Pekkan , 12 Şubat'ta 79 yaşına girdi.

Ajda Pekkan 'ın sahnede çekilen fotoğraflarından birini paylaşan Semiramis Pekkan, ablasına "Doğum günün kutlu olsun benim kıymetlim" diye seslendi.

KULİS SIRRI ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan Enerjik ve fit görünümüyle olduğu kadar sahne şovlarıyla da gündem olan Ajda Pekkan'ın geçtiğimiz aylarda kulis sırrı ortaya çıkmıştı.

Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor. Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.