Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları yandı: O saatte uyanmam mucize

"BEN UYURKEN TUTUŞMUŞ"

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, hastane odasından yaptığı paylaşıma "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" notunu düştü.