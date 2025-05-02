Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları yandı: O saatte uyanmam mucize

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Elleri ve ayakları yanan ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı.

Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları yandı: O saatte uyanmam mucize

Eski Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Elektrikli sobanın tutuşmasıyla evinde yangın çıkan ünlü isim, yaşadıklarını hesabından paylaştı.

Yıllar önce Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları yandı.

Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayakları yandı: O saatte uyanmam mucize - 1

"BEN UYURKEN TUTUŞMUŞ"

Hastanede tedavi gören Senem Kuyucuoğlu, hastane odasından yaptığı paylaşıma "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" notunu düştü.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kimdir?

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kimdir?

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