Şener Şen'in doğum gününde büyük buluşma
Usta sanatçı Emel Sayın, Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Kutlamada Uğur Yücel, Ozan Güven ve Gülden Avşaroğlu gibi isimler de vardı.
Usta oyuncu Şener Şen 83'üncü yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. 26 Aralık 1941'de dünyaya gelen Şener, bir mekanda gerçekleşen erken doğum günü kutlamasında, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimlerle bir araya geldi.
Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notuyla paylaşım yaptı.
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