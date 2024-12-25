Şener Şen'in doğum gününde büyük buluşma

Usta sanatçı Emel Sayın, Yeşilçam'ın efsane ismi Şener Şen'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Kutlamada Uğur Yücel, Ozan Güven ve Gülden Avşaroğlu gibi isimler de vardı.

Şener Şen'in doğum gününde büyük buluşma

Usta oyuncu 83'üncü yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. 26 Aralık 1941'de dünyaya gelen Şener, bir mekanda gerçekleşen erken doğum günü kutlamasında, Emel Sayın, Uğur Yücel, , Gülden Avşaroğlu gibi isimlerle bir araya geldi.

Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notuyla paylaşım yaptı.

Şener Şen'in doğum gününde büyük buluşma - 1
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