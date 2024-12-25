Şener Şen'in doğum gününde büyük buluşma

Usta oyuncu Şener Şen 83'üncü yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. 26 Aralık 1941'de dünyaya gelen Şener, bir mekanda gerçekleşen erken doğum günü kutlamasında, Emel Sayın, Uğur Yücel, Ozan Güven, Gülden Avşaroğlu gibi isimlerle bir araya geldi.

Emel Sayın "Sevgili Şener Şen'in doğum gününü kutladık hep birlikte. Her şey harikaydı. Nice güzel yaşları olsun" notuyla paylaşım yaptı.