Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı
Son olarak Esas Oğlan dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisiyle Hadise oyunculuğa adım attı. Uzun süredir dizinin yönetmeni ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti.
39 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.
Mini siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hadise'nin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Şarkıcının 44 yaşındaki sevgilisi Şenol Sönmez, Öldür Beni Sevgilim, Mutluluk Zamanı, Hayat Öpücüğü, Leke, Sana Söz, İnci Taneleri, Kağıt Ev ve Esas Oğlan gibi yapımlarla tanınıyor.
Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise, Esas Oğlan dizisinde aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadını canlandırmıştı.
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