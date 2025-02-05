Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı

Son olarak Esas Oğlan dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisiyle oyunculuğa adım attı. Uzun süredir dizinin yönetmeni ile aşk yaşadığı iddia edilen , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı - 1

39 yaşındaki şarkıcı sosyal medya hesabında paylaştığı yeni karelerle gündeme geldi.

Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı - 2

Mini siyah elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan 'nin paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı - 3

Şarkıcının 44 yaşındaki sevgilisi Şenol Sönmez, Öldür Beni Sevgilim, Mutluluk Zamanı, Hayat Öpücüğü, Leke, Sana Söz, İnci Taneleri, Kağıt Ev ve Esas Oğlan gibi yapımlarla tanınıyor.

Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı - 4

Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen , Esas Oğlan dizisinde aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadını canlandırmıştı.

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti

Hadise, yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını resmen ilan etti

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