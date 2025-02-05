Şenol Sönmez ile aşkını ilan eden Hadise'nin paylaşımına beğeni yağdı

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisiyle Hadise oyunculuğa adım attı. Uzun süredir dizinin yönetmeni ile aşk yaşadığı iddia edilen Hadise , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Şarkıcının 44 yaşındaki sevgilisi Şenol Sönmez , Öldür Beni Sevgilim, Mutluluk Zamanı, Hayat Öpücüğü, Leke, Sana Söz, İnci Taneleri, Kağıt Ev ve Esas Oğlan gibi yapımlarla tanınıyor.

Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise, Esas Oğlan dizisinde aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadını canlandırmıştı.