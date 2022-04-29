Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde'de büyük itiraf

Haberler 29.04.2022 - 17:33
Gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri olan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, evlilik vaadiyle kandırdıkları erkekleri dolandıran bir çetenin peşine düştü. Evlenmek isterken Çiğdem (25) isimli kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek canlı yayına katılan 5 çocuk babası Fevzi Ülgen (38) tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Kızıyla birlikte Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Fevzi Ülgen, Gerçeğin Peşinde ekibinden paralarını ve altınlarını kurtarmak için yardım istedi. Fevzi Ülgen kızıyla programa çıktıktan sonra sahte gelin olarak adlandırılan Çiğdem’in evli ve çocuklu olduğunu, aynı zamanda da 25 farklı kişiyi evlendirme vaadiyle dolandırma, sanal dolandırıcılık gibi çok sayıda suç kaydının olduğunu öğrendi.
MAĞDURLAR STÜDYOYA AKIN ETTİ
Öte yandan canlı yayına katılan Çiğdem tüm iddiaları yalanlarken, Gerçeğin Peşinde ekibi Çiğdem’le bağlantılı kişilere de ulaştı. Çete üyesi olduğu iddia edilen ve programa katılan kişiler, Serap Paköz ve Gereçeğin Peşinde uzmalarının sorularıyla köşeye sıkıştı. Canlı yayına yağan ihbarlar ve diğer mağdurların anne ve babasının stüdyoya gelmesi sonucu Çiğdem, “Çocuğumla tehdit ediliyorum” diyerek Fevzi Ülgen ve bir kişiyi daha evlilik vaadiyle dolandırdığını itiraf etti.
İtiraf üzerine canlı yayına telefonla bağlanan başka kişiler de Çiğdem gibi tehdit edilerek, evlilik vaadiyle eş arayan erkekleri dolandırdıklarını itiraf etti.