Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde'de büyük itiraf

Gündüz kuşağının en çok izlenen yayınlarından biri olan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde, evlilik vaadiyle kandırdıkları erkekleri dolandıran bir çetenin peşine düştü. Evlenmek isterken Çiğdem (25) isimli kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek canlı yayına katılan 5 çocuk babası Fevzi Ülgen (38) tüm Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR



Kızıyla birlikte Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde programına katılan Fevzi Ülgen, Gerçeğin Peşinde ekibinden paralarını ve altınlarını kurtarmak için yardım istedi. Fevzi Ülgen kızıyla programa çıktıktan sonra sahte gelin olarak adlandırılan Çiğdem’in evli ve çocuklu olduğunu, aynı zamanda da 25 farklı kişiyi evlendirme vaadiyle dolandırma, sanal dolandırıcılık gibi çok sayıda suç kaydının olduğunu öğrendi.

