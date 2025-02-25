Seray Sever'den annesi ve eşi Eray Sünbül'e: En kıymetlilerimin doğum günü
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, annesi Serap Sever ve eşi Eray Sünbül'ün doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022'de de ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Kızlarına Sofia ve Alya adını veren ünlü çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve annesi Serap Sever'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
51 yaşındaki Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve annesinin doğum günü kutlamalarından kareleri takipçileriyle paylaştı.
"HAYATIMIN ANLAMLARI"
Seray Sever, paylaşımına "Bugün en kıymetlilerimin doğum günü. Canım annem ve biricik kocam... Hayatımın anlamları… Sizi seviyorum. Nice senelere sağlıkla mutlulukla huzurla sevgiyle hep beraber. Rabbim ailemizi korusun, şükürler olsun" notunu düştü.
Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve "Nice mutlu yıllara", "Sağlıklı yaşlara" gibi yorumlar geldi.
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