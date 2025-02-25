Seray Sever'den annesi ve eşi Eray Sünbül'e: En kıymetlilerimin doğum günü

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 2022'de de ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.



Kızlarına Sofia ve Alya adını veren ünlü çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Seray Sever, eşi Eray Sünbül ve annesi Serap Sever'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.