Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, ev hapislerinin kaldırılmasından sonra bir araya geldi. İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen ve ’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

Erbil ile Ortaç hakkındaki bu karar, adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu - 1

Ev hapislerinin kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra ile bir araya geldi.

Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu - 2

Nuray Kaya, ikilinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.

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