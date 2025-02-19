Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu
Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, ev hapislerinin kaldırılmasından sonra bir araya geldi. İkilinin bir araya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.
Erbil ile Ortaç hakkındaki bu karar, adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.
Ev hapislerinin kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil bir araya geldi.
Nuray Kaya, ikilinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.