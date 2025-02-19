Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil ev hapsinden sonra ilk kez buluştu

Erbil ile Ortaç hakkındaki bu karar, adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahisle mücadele kapsamında başlattığı soruşturma sonucunda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’a ev hapsi kararı uygulanmıştı.

Ev hapislerinin kaldırılmasından yaklaşık bir ay sonra Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil bir araya geldi.

