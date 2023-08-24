Serdar Ortaç: Müziği bırakıp köye yerleşeceğim

Bir süredir TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, takipçileriyle yaptığı son canlı yayında da müziği bırakacağını ve köye yerleşeceğini açıkladı.



"BENİ HİÇBİR ŞEY MUTLU ETMEZ"



Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım. Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder" ifadelerini kullandı.



"YOKUM, BIRAKIYORUM"



Ünlü isim, sözlerine "Köye yerleşeceğim, bu veda turnem. 60 ili gezeceğim, bitirip emekli olacağım. Kesin karar verdim, 2024'te yokum, bırakıyorum. Olgunluğumun doruğundayım, eski züppe hallerime mi döneyim?" diye devam etti.