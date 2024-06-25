Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç: Oğlumun evlenmesini istemiyorum

Son dönemde sosyal medya hesabındaki canlı yayınları sırasında yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu.



Ünlü şarkıcıyı annesi Nesrin Ortaç da yalnız bırakmadı. Nesrin Hanım, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.



"EĞLESİN, GEZSİN" Gazetemagazin'in haberine göre; Nesrin Ortaç, "Serdar Bey'in bir daha evlenmesini ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Yok, evlilik çok zor. Evlenmesin üzüntü yaşamasın. Ama birliktelikler yaşasın, havası yerine gelsin. Eğlensin, gezsin."

Serdar Ortaç, 2014'te İrlandalı model Chloe Loughnan ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da ise olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

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