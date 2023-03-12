Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti

2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç'ın iki çocuğu bulunuyordu. Şarkıcı 2019 yılında “Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin" diyerek kardeşi için dua etmelerini istemişti.