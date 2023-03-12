Serdar Ortaç'ın kardeşi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” ifadelerini kullandı.
2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç'ın iki çocuğu bulunuyordu. Şarkıcı 2019 yılında “Kardeşim Serkan yoğun bakımda. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Lütfen dua edin" diyerek kardeşi için dua etmelerini istemişti.