Serdar Ortaç'tan evlilik itirafı: Ben karımı öpmedim, beni boşadı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ve 2019’da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Sabah'ın haberine göre bir mekanda konser veren şarkıcı, "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur karılarınızı öpün! Evlilik akıl hastası işi. Bazen kıskanıyorum ama gerçekten akıl işi değil" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı ayrıca, sağlık sorunlarından da bahsederek"Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları?" dedi.