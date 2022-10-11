Seren Serengil'in yardımcısını şiddet davasında karar

Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müdahil Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik katıldı.



Avukat Çezik, sanık Seren Serengil'in üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme, sanık Serengil'i "basit yaralama" suçundan önce 150 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı.



Taraflar arasındaki tartışmayı tam olarak kimin başlattığının saptanamamasını sanığının lehine sayan mahkeme, sanığın yargılamadaki davranışlarını, dosyaya yansıyan sosyal ilişkilerini ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak cezayı 93 güne indirdi.



Günlüğü 30 liradan hesaplanarak sanığı 2 bin 790 lira adli para cezasına mahkum eden mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



Mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verirken, 5 yıl içinde kasten suç işlememesi halinde davanın düşmesini karara bağladı.



NE OLMUŞTU?



Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın avukatı Ali Çezik, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, müvekkilinin yanında hizmetçi olarak çalıştığı Serengil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Suç duyurusu dilekçesinde, "Seren Serengil'in, haftalık izin isteyen Mamatova'ya, "siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun" dediği, "işten ayrıldığını" söylemesi üzerine, "siz hepimizi korona edeceksiniz" diyerek saldırdığı, saçından tutarak yere yatırıp tekmelemeye başladığı" iddia edilmişti.



Dilekçede ayrıca Mamatova'nın Serengil ve aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma tarafından araçla Beykoz Ormanı'na götürüldüğü ve tehdit edildiği de öne sürülmüştü.



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen 5 Haziran 2020 tarihli rapora göre, müştekinin kafa derisinde mor-kırmızı lekeleri, sırt bölgesinde de 2 adet yüzeysel sıyrıkların olduğu ve müştekinin basit tıbbi müdahaleyle iyileştirilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği belirtiliyordu.



İddianamade, sanık Serengil'in "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

