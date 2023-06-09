Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil pozları

"BUGÜN DE GÜNEŞİ UĞURLADIK"



Serenay Sarıkaya, Burcum Baygut'un çektiği kareleri, "Bugün de güneşi uğurladıysak çıkalım kardeşim.Evet en yakın arkadaşım olağanüstü bir fotoğrafçı olduğu için çok şanslıyım" diyerek yayınladı.

Ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.