Sergen Deveci kimdir, nereli? (Sergen Deveci hayat hikayesi)

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te doğmuş bir tiyatro ve dizi oyuncusudur. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim almış ve İstanbul'da çeşitli amatör tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Sosyal medya platformlarında paylaştığı skeçlerle geniş bir kitleye ulaşan Deveci, özellikle "Manuel Reyiz" adıyla tanınmıştır. Tiyatro sahnesinde "A-Normal" adlı oyunda performans sergilemiş ve BluTV'de yayınlanan "Bonkis" dizisiyle ekran karşısına geçmiştir.



Sergen Deveci'nin rol aldığı diğer yapımlar arasında "Dayı Şov" ve "Yara Bandı" bulunmaktadır.