Sergen Deveci'nin son durumunu doktoru paylaştı: Ameliyat olmasına karar verildi

Karadeniz turnesinde olan ‘Baş Belası’ adlı tiyatro ekibi dün dönüş yolunda kaza yaptı. Merzifon ilçesinde, minibüsün TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi.

AMELİYAT EDİLECEK

Boynunda ve omurgasında kırıklar olduğu tespit edilen Sergen Deveci’nin bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

Hastanenin Medikal Direktörü Uzm. Dr. Özgür Şamilgil, Deveci’nin sağlık durumu ve ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu. Deveci’nin dün akşam hastaneye getirildiğini hatırlatarak "Kendisinin boynunda, omurgalarında kırık var. Kırığa bağlı olarak bir ameliyat olmasına karar verildi. Tüm hazırlıkları yapıldı; kendisini biraz önce ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, espriler yapıyor. İyi olacağına inanıyor. Kendisi birazdan ameliyata alınacak. Umarım ameliyat da başarılı geçecek. Tüm dileklerimiz onun iyileşmesi yönünde" dedi.

DOKTORUNDAN TABURCU AÇIKLAMASI

Dr. Şamilgil, omurga ameliyatlarının kişiye özel riskleri olduğunu hatırlatarak "Her omurga kırığının yeri ve boyutları birbirinden farklıdır. Arkadaşımızın başka hastalıklarının olmaması ve yaşının genç olması gibi özellikler bu ameliyat açısından daha düşük risk kılıyor" ifadelerini kullandı.

"Şu anki bulgular bu ameliyatı olması gerektiğine, olmadığı takdirde hasar oluşabileceğini gösteriyor" açıklamasını yapan Dr Şamilgil, "Ameliyat başarılı geçtiği takdirde bir haftaya kadar iyileşip evine taburcu olabileceğini düşünüyoruz" dedi.